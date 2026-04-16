В Туле прошла донорская акция «Делай добро сейчас»

Донорская акция «Делай добро сейчас» прошла 13 апреля в Туле при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В ней приняли участие около 120 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.
Акция была направлена на привлечение молодежи к регулярному донорству и пополнение банка крови. Кровь и ее компоненты нужны пострадавшим при травмах и кровотечениях, пациентам с онкозаболеваниями, а также во время операций и родов.
В акции приняли участие представители министерства здравоохранения региона, молодогвардейцы, а также депутаты Тульской областной и городской дум. Перед сдачей крови все доноры прошли обязательный медосмотр.
Напомним, с 13 по 19 апреля в России проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. Она приурочена ко Дню донора, который отмечается 20 апреля.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.