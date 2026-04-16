Энергетика цеха очистных сооружений осудили за гибель подчиненного в Балахне

Работник трудился в отделении канализационной насосной станции без вытяжки.

Источник: Живем в Нижнем

Энергетику цеха очистных сооружений, по вине которого погиб его подчиненный. вынесли приговор в Балахне. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла 14 июля 2025 года. Два слесаря услышали в приемном отделении канализационной насосной станции хрипы и стоны. Мужчины обнаружили в помещении своего 67-летнего коллегу, который лежал на полу. Пострадавшему вызвали скорую помощь, а его самого подняли на поверхность. К сожалению, прибывшие медики констатировали смерть слесаря.

Суд установил, что энергетик цеха допустил рабочего к самостоятельной работе в приемном отделении, где не работала приточно-вытяжная система вентиляции. Обвиняемый грубо нарушил требование охраны труда, что привело к гибели слесаря из-за отравления метаном.

Свою вину энергетик цеха признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком.