Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпуск деталей для хирургических роботов наладят в Нижегородской области

Экспертный совет одобрил проект компании «Стандарт НН» по созданию импортозамещающего производства с инвестициями 250 млн рублей.

Экспертный совет по развитию особой экономической зоны «Кулибин» поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Предприятие планирует запустить производство комплектующих для высокотехнологичных роботизированных хирургических комплексов. Проект с объемом инвестиций 250 млн рублей позволит создать в регионе 91 новое рабочее место.

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что инвесторы всё чаще выбирают ОЭЗ «Кулибин» из-за наличия готовых производственных корпусов и налоговых преференций. Развитие площадки идет в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день одобрено уже 58 заявок на создание производств в ОЭЗ, а общая сумма заявленных инвестиций превышает 165 млрд рублей.

Резиденты площадки получают значительные льготы: в первые пять лет налог на прибыль снижается до 2%, компании освобождаются от налогов на имущество и землю. По словам гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, новому инвестору окажут полную поддержку для запуска выпуска медицинского оборудования в намеченные сроки. Сейчас общая площадь ОЭЗ с учетом площадок в Дзержинске и на Бору составляет более 842 гектаров.

Ранее сообщалось, что два новых производства запустят в Автозаводском и Канавинском районах.