В резиденции «Молодежь Москвы. Родина» открыли новые пространства

Новые пространства открыли в творческой резиденции «Молодежь Москвы. Родина», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Создание условий для творческого развития молодых людей — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Мультиформатные пространства «Молодежь Москвы» — бесплатные площадки для горожан от 14 до 35 лет, где можно проводить мероприятия, собираться с единомышленниками, записывать видео, воплощать творческие идеи и репетировать. Пространства посетили уже более 420 тыс. человек. Бронирование доступно на портале.
«Сейчас можно забронировать 23 сервиса — от кулинарной мастерской до студий звукозаписи и 3D-печати. По запросу молодых горожан появляются новые форматы. Например, в творческой резиденции “Молодежь Москвы. Родина” открылись гостиная для отдыха и встреч с друзьями, а также выставочный зал с современным освещением для экспозиций, модных показов и арт-проектов», — рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
В молодежной гостиной, открывшейся по адресу: улица Измайловский Вал, 5, можно встретиться с друзьями, провести время за настольными играми, создать оригинальный контент для социальных сетей или просто отдохнуть. Кроме того, для бронирования теперь доступно выставочное пространство с современным освещением и удобной планировкой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.