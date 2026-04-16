«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Пекарь из мужчины, который вскоре должен был встретить свое 40-летие, вышел неважный. Поняв это, руководство перевело его в извозчики — на телеге сталинградец довозил до передовой обед и боеприпасы, а оттуда забирал раненых. Неизвестно, как сложилась бы его дальнейшая судьба, если бы однажды он не взял в руки противотанковое ружье раненого бронебойщика и с первого же раза не попал в немецкую машину с боеприпасами. «Кто стрелял?» — удивился командир роты. Когда Гончарова попросили сделать еще один выстрел, он метко попал в немца. Так, в одночасье, обычный работник завода, прежде не служивший в армии и всего пару раз стрелявший из винтовки в тире, стал снайпером. Да еще каким!