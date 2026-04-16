Во Владимире прошел всероссийский турнир по спортивной гимнастике

На нем выступили около 300 атлетов из 32 регионов страны.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной прошел во Владимире. Мероприятие состоялось при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области.

Соревнования проходили с 6 по 11 апреля на базе спортшколы олимпийского резерва им. Николая Толкачева. Там выступили около 300 спортсменов из 32 регионов страны. Они разыграли медали в личном многоборье и отдельных видах.

Победителей определяли в трех возрастных группах: юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины. Сборная Владимирской области показала один из лучших результатов турнира — 44 медали (22 золотые, 12 серебряных и 10 бронзовых) и призовые места почти во всех категориях.

«Мы очень рады, что именно Владимирскую область Светлана Васильевна выбрала для проведения своих соревнований. Это отличная возможность пообщаться с олимпийской чемпионкой, легендой мирового и российского спорта, а также получить классный соревновательный опыт», — сказала министр физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.