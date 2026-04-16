На Дону создали поддельный аккаунт главы Матвеево-Курганского района

В Ростовской области злоумышленники завели в соцсетях поддельную страницу от имени главы Матвеево-Курганского района Дины Алборовой. Сама Алборова уже выступила с предупреждением: от её имени действует фейковый аккаунт, созданный для обмана людей и, возможно, незаконных махинаций. Руководитель района призвала жителей не вступать в переписку, если придут сообщения с этой страницы. «Не стоит доверять сомнительным сообщениям, звонкам и просьбам, даже если они приходят якобы от меня. Не переводите деньги и не передавайте личные данные. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите на сторонних сайтах конфиденциальные данные», — добавила Дина Алборова.