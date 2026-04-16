В Курской области стартовал ремонт моста через реку Большая Курица

Ремонт моста через реку Большая Курица стартовал в Курской области. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Специалисты уже приступили к демонтажу моста и сняли старое асфальтобетонное покрытие. В ближайшее время рабочие уберут поврежденную гидроизоляцию, бетон и старые металлические перильные ограждения.
После завершения этого этапа специалисты приступят к ремонту опор, затем — несущих конструкций. Далее они уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, сделают новые тротуары и установят перила. Также они смонтируют водоотводные лотки и лестничные сходы с обеих сторон, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.
Мостовое сооружение через реку Большая Курица важно для жителей Полянского сельсовета Курского района. Оно связывает между собой три больших населенных пункта: деревню Жеребцово, где есть медпункт и магазин, с селом Хардиково и деревней Пименово.
Отмечается, в 2026 году в регионе запланирован ремонт 29 участков автомобильных дорог — это более 200 км. Также специалисты обновят два мостовых сооружения в Октябрьском и Советском районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.