ГИБДД Татарстана назвала самые аварийные дороги республики

В Татарстане самыми аварийными трассами признаны Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Чистополь — Нижнекамск. За последний отчетный период на региональных дорогах в дорожно-транспортных происшествиях погибли 36 человек, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом на заседании правительственной комиссии республики по обеспечению БДД сообщил врио главы ГИБДД Татарстана Айрат Самигуллин.
Он обратился к отделам ОВД, на чьих подконтрольных территориях находятся самые аварийные дороги. По словам Самигуллина, им усилить контроль нарядами ДПС за соблюдением водителями ПДД и пересмотреть расположение комплексов фото- и видеофиксации. Особенно это касается тех участков, где фиксируется большое количество аварий.