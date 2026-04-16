ГИБДД Татарстана назвала самые аварийные дороги республики

В Татарстане самыми аварийными трассами признаны Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Чистополь — Нижнекамск. За последний отчетный период на региональных дорогах в дорожно-транспортных происшествиях погибли 36 человек, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом на заседании правительственной комиссии республики по обеспечению БДД сообщил врио главы ГИБДД Татарстана Айрат Самигуллин.