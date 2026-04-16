Жительница Крыма взяла бронзу на этапе Кубка России по BMX-фристайлу

Соревнования проходили с 3 по 5 апреля в экстрим-парке «УРАМ» в Казани. В них приняли участие юноши и девушки (13−14, 15−16 лет), юниоры и юниорки (17−18 лет), мужчины и женщины (19 лет и старше). София Силенко, выступающая за Крым и Севастополь во взрослой категории «Женщины», взяла бронзовую награду. При этом по сумме двух этапов Кубка девушка с 33 очками заняла второе место, уступив москвичке Анастасии Блиновой с 40 очками.