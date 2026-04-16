Что запрещено на Иосифа Песнопевца, 17 апреля 2026 года

В светском календаре 17 апреля — это праздник тех, кто заставляет нас замереть от восторга. Всемирный день цирка и Всемирный день ремесленников. На первый взгляд, разное: одни творят иллюзию на арене, другие — полезную вещь за верстаком. Но и те и другие — хранители ручного труда, терпения и таланта, который не заменит никакая машина.