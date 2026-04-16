Во Владимирской области открыли 15 вакансий по программе «Земский тренер»

Пятнадцать вакансий по программе «Земский тренер» открыли во Владимирской области в этом году в ходе реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Специалисты по физкультуре и спорту, которые переедут или вернутся в родной город или село, смогут получить разовую выплату 1 млн рублей. Участвуют населенные пункты с численностью до 50 тыс. жителей. Заявки принимаются в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области до 12 мая.
В прошлом году в программе приняли участие преподаватель из поселка Золотково Гусь-Хрустального района и инструктор по спорту из поселка Ставрово Собинского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.