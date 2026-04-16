В Черняховске при пожаре в квартире погибла женщина

Пострадавшая скончалась в машине скорой.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске в жилом доме на Втором Дачном переулке произошёл пожар. Об этом сообщили в МЧС региона в четверг, 16 апреля.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажки — там загорелся диван на площади около 4 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные вывели из квартиры мужчину и женщину и оперативно ликвидировали огонь. Женщину передали медикам, однако она скончалась в машине скорой помощи.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. На месте работали семь человек личного состава и две единицы техники.