В Черняховске при пожаре в квартире погибла женщина

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажки — там загорелся диван на площади около 4 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные вывели из квартиры мужчину и женщину и оперативно ликвидировали огонь. Женщину передали медикам, однако она скончалась в машине скорой помощи.