Министру культуры РФ Ольге Любимовой показали в Перми галерею и новый музей

В Перми 15 апреля с рабочей поездкой побывала министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава федерального ведомства приняла участие в открытии детского музейного центра на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Она отметила значимость для региона и всей музейной отрасли нового культурного кластера.
По словам министра, музейный центр поможет каждому ребенку узнать что-то интересное, глубже погрузиться в изучение регионального и мирового искусства, проявить себя и найти друзей. Благодаря построенному зданию Пермской художественной галереи и переезду в бывшие заводские цеха на территории «Завода Шпагина» появился детский музейный кластер, объединяющий образовательные, музейные и творческие пространства.
В новом здании Пермской галереи Ольга Любимова познакомилась с крупнейшими проектами музея. Она по достоинству оценила уникальность экспозиции «Пермская деревянная скульптура», которая демонстрирует все этапы развития пермской храмовой резьбы — от ранних памятников конца XVII столетия до произведений рубежа XIX-XX веков.
Затем глава ведомства осмотрела здание Пермского цирка. Она отметила, что здание требует реконструкции и адаптации под современные потребности. В рамках текущего ремонта за 2024−2026 годы в нем уже проведен ряд работ. Ольга Любимова обсудила вопрос включения здания в Реестр объектов капитального строительства и передачи его для проведения работ по реконструкции.
«После модернизации Пермский цирк станет удобным, функциональным и технологичным», — подчеркнула Ольга Любимова.
Министр культуры не оставила без внимания учебный корпус и театр-музей Пермского хореографического училища — одного из ведущих в стране. Ольга Любимова считает, что с годами пермская балетная школа сформировала свой почерк исполнительства. Выпускники училища ежегодно пополняют балетную труппу Пермского театра оперы и балета, Большого и Мариинского театров, других отечественных и мировых площадок.