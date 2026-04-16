Власти ищут подрядчика для сноса поликлиники в Светлом

На работы выделили 8,1 млн рублей.

Власти ищут подрядчика для сноса поликлиники в Светлом. На работы выделили 8,1 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Медучреждение располагается в Сосновом переулке, 8. Его общая площадь — 1 124 квадратных метра. Подрядчику предстоит огородить территорию вокруг поликлиники, отключить все коммуникации и снести двухэтажное здание.

Подрядчика определят 29 апреля. Снести здание нужно до 31 октября.

Власти планировали отремонтировать поликлинику, но во время работ обнаружили существенные дефекты. В итоге приняли решение о демонтаже здания.

В сентябре 2023 года стало известно, что к строительству новой поликлиники в Светлом планируют приступить после 2026 года. В региональном правительстве сообщали, что объект появится на месте существующей больницы, здание которой не отвечает требованиям санитарных правил и норм, а также стандартам оказания медицинской помощи.

Комплекс зданий Светловской ЦГБ располагается в Сосновом переулке. Здание поликлиники на 300 посещений построили в 1954 году. На первом этаже вели приём врачей, а на втором располагался стационар. В 1960-е появилась стоматология и хирургический корпус, в 1976-м — детская поликлиника, а в 1980-м — терапевтический корпус на 160 коек.