В Брянске отремонтируют участок улицы Литейной

Участок улицы Литейной — от улицы 50-й Армии до Литейного моста — отремонтируют в Брянске. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Управлении автомобильных дорог Брянской области.
Общая длина участка составит 4,3 км. Специалисты обновят инженерные сети, сделают водоотвод. Также они расширят проезжую часть от моста до пересечения с улицей Кислородной и приведут в порядок съезды. Рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят освещение, светофоры, знаки и нанесут разметку.
Также дорожники обновят тротуары, уложат тактильную плитку для создания безбарьерной среды и безопасного ориентирования слабовидящих и незрячих людей. Они установят пешеходное ограждение и 15 новых остановок для общественного транспорта.
Улица Литейная — одна из самых загруженных в Брянске. Там расположено множество различных предприятий, дорога также ведет к выезду из Брянска. Кроме того, ремонтный участок проходит возле средней школы № 13 имени Героя Советского Союза И. Б. Катунина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.