Полицейские изменили движение на трассе в СКО

Полицейские в Северо-Казахстанской области вновь использовали метод сужения дороги для профилактики дорожно-транспортных происшествий, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

На оживленном участке трассы «Жезказган — Петропавловск» в районе ипподрома у поселка Бесколь были выставлены бело-оранжевые конусы. Автодороги республиканского значения являются местом повышенного риска. Как отметили в МВД, на них регистрируется почти каждая пятая авария с пострадавшими: 19 из 100 ДТП, зарегистрированных на территории области с начала года.

«Сужение дорог — один из методов, которые позволяют повысить внимание и дисциплину водителей, исключить превышение скорости и агрессивную езду. Стражи порядка осуществляли выборочные проверки автотранспорта и проводили профилактические беседы с автомобилистами», — сообщили в ведомстве.