Какой сегодня праздник: Международный день денег

Сегодня отмечается Международный день денег. Точных сведений о том, кто и когда учредил этот праздник, нет. По распространенной версии, именно 17 апреля когда‑то состоялась первая денежная операция купли‑продажи — то есть деньги впервые начали выполнять свою основную функцию средства обмена. При этом неизвестно, в каком году произошла эта сделка, где она состоялась, что конкретно было куплено или продано. У разных народов «товарными деньгами» выступали разные предметы: на островах Океании и у индейцев Южной Америки — ракушки, жемчужины, особые камушки, в Европе — скот, меха, шкуры животных, позже стали использовать слитки металлов (железа, меди, бронзы, серебра, иногда золота). На Руси первые монеты (арабские серебряные дирхемы) появились в конце VIII — начале IX века, а собственные монеты (златники и сребреники) начали чеканить при князе Владимире в X-XI веках.
День эспрессо 17 апреля — это праздник, посвященный итальянскому напитку и кофейной культуре. Эспрессо — не просто напиток, а часть итальянской национальной идентичности. В 2019 году его официально признали объектом культурного наследия Италии. Также подана заявка на включение эспрессо в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. День итальянского эспрессо — это не просто праздник напитка, а повод задуматься о маленьких радостях, которые делают жизнь ярче.
День поэзии хокку отмечают ежегодно 17 апреля. Это праздник, посвященный короткой форме японской поэзии, которая за три строки передает глубокие чувства, философские размышления и красоту природы. Дата связана с днём рождения великого японского поэта Мацуо Басё (1644−1694) — мастера жанра, который поднял хокку до уровня высокого искусства и сделал его известным далеко за пределами Японии. Хокку — это три строки с распределением слогов 5−7−5 (всего 17 слогов), отсутствие рифмы, связь с природой и временем года.