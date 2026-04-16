Какой сегодня праздник: Международный день денег

Сегодня отмечается Международный день денег. Точных сведений о том, кто и когда учредил этот праздник, нет. По распространенной версии, именно 17 апреля когда‑то состоялась первая денежная операция купли‑продажи — то есть деньги впервые начали выполнять свою основную функцию средства обмена. При этом неизвестно, в каком году произошла эта сделка, где она состоялась, что конкретно было куплено или продано. У разных народов «товарными деньгами» выступали разные предметы: на островах Океании и у индейцев Южной Америки — ракушки, жемчужины, особые камушки, в Европе — скот, меха, шкуры животных, позже стали использовать слитки металлов (железа, меди, бронзы, серебра, иногда золота). На Руси первые монеты (арабские серебряные дирхемы) появились в конце VIII — начале IX века, а собственные монеты (златники и сребреники) начали чеканить при князе Владимире в X-XI веках.