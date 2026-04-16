Российская компания будет разминировать земли Донбасса с помощью ИИ

Компания гуманитарного разминирования «Эмерком-Демайнинг» в этом году планирует внедрить дроны с системой на основе искусственного интеллекта (ИИ) для работ по разминированию Донбасса. Об этом сообщил генеральный директор компании Богдан Пилипчук.
— Это полностью отечественная разработка, наши производители, сами конструктора, конструкторское бюро, производство своей IT-технологии с использованием дальше компьютерных программ и искусственного интеллекта, — сказал он.
Пилипчук добавил, что внедрение технологии планируется завершить до конца года. На данный момент разработка проходит испытания, передает ТАСС.
Иногда процесс разминирования приводит к тяжелым последствиям. Так, 9 июня старший сапер специализированного спасательного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ пострадал при разминировании в Донецкой Народной Республике (ДНР). Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где медики провели ему операцию.
Ранее в Ростовской области двое саперов погибли в результате взрыва при разминировании вражеского беспилотного летательного аппарата.