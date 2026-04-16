Синоптики: в Волгограде и области на Красную горку прольются дожди

Если прогнозы синоптиков сбудутся и 19 апреля в Волгоградской области пройдет дождь, то, согласно народным приметам, весна в регионе будет затяжной, а посевная задержится. Если же воссияет на Красную горку солнце, год для волгоградцев будет удачным и порадует богатым урожаем.