Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на позициях в Ливане после перемирия

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил членам кабинета безопасности Израиля, что армия страны останется на тех позициях, которые сейчас занимает на юге Ливана, даже после того, как начнёт действовать режим прекращения огня. Информацию предоставил израильский портал Ynet.
Ранее премьер Биньямин Нетаньяху срочно созвал по телефону заседание кабинета безопасности. Главным вопросом на встрече стало возможное прекращение огня в Ливане.
СМИ писали, что решение об остановке боевых действий могут объявить уже вечером. Корреспондент американского издания Axios Барак Равид ссылался на свой источник в Израиле.
Израильский военный чиновник рассказал, что объявление о прекращении огня, скорее всего, прозвучит вечером 16 апреля. При этом окончательного решения пока ещё не принято.