Житель Республики Крым завоевал серебро Кубка России по боксу в Самаре

Спортсмен Юрий Аветян из Крыма завоевал серебро Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Мероприятие прошло в Самаре при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате совета министров республики.
Турнир состоялся с 20 по 22 марта на площадке спортивного комплекса МТЛ Арена. В соревнования приняли участие 102 спортсмена старше 18 лет. Призы разыграли в 13 весовых категориях. Крымский спортсмен выступал в весовой категории до 57 кг и выиграл серебро. Золото взял Андрей Пегливанян из Краснодарского края, а бронзу разделили между собой Семен Костюков из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Виталий Бойцов из Московской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.