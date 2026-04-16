Житель Республики Крым завоевал серебро Кубка России по боксу в Самаре

Он выступал в весовой категории до 57 кг.

Источник: Национальные проекты России

Спортсмен Юрий Аветян из Крыма завоевал серебро Кубка России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Мероприятие прошло в Самаре при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате совета министров республики.

Турнир состоялся с 20 по 22 марта на площадке спортивного комплекса МТЛ Арена. В соревнования приняли участие 102 спортсмена старше 18 лет. Призы разыграли в 13 весовых категориях. Крымский спортсмен выступал в весовой категории до 57 кг и выиграл серебро. Золото взял Андрей Пегливанян из Краснодарского края, а бронзу разделили между собой Семен Костюков из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Виталий Бойцов из Московской области.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше