Выставка Александра Усватова «Я был всего неделю на войне…» открылась в НГХМ

Выставка Александра Усватова «Я был всего неделю на войне…», приуроченная к 100-летию со дня рождения нижегородского художника, открылась в НГХМ | ИСКУССТВО ХХ ВЕКА 16 апреля.
Александр Семёнович родился в 1926 году в Мариуполе (тогда в городе Жданов), детство и юность провел в Москве. С ранних лет он мечтал стать художником. В 1943 году со второго курса Московского художественного училища его призвали в армию. Стал мастером спорта СССР по радиоспорту, но мечту о живописи не оставил. Поступил в Горьковское художественное училище, которое с отличием окончил в 1978 году. С 1982 года являлся членом Союза художников РФ.
Главной темой его творчества стало лирическое воспевание мирной жизни. Из военных работ на выставке представлена только одна — «Весна 45-го». В ней художник создаёт образ долгожданной Победы.
Александр Семёнович ушел из жизни 9 мая 2015 года. Выставка бережно собрана его сыновьями и внуками.
«Надеюсь, что люди, которые будут посещать музей, по достоинству оценят мастерство и замыслы художника Усватова. Он старался отобразить красоту средней полосы России. Постоянно ездил по разным деревням нашей области», — рассказал Сергей Усватов, младший сын Александра Семёновича. «Наследие художника — история очень непростая, — отметила куратор проекта Ирина Маршева. -Здесь представлены 40 работ разного периода. Усватов изображал очень-очень искренне. В нём всегда жила душа художника, которой он в конце концов позволил реализовать себя и реализовать успешно. Ещё он писал великолепные стихи, и мы положили в витрину два черновика его стихотворных опытов».
Выставка будет работать с 17 апреля по 7 июня 2026 года.
