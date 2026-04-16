Выставка Александра Усватова «Я был всего неделю на войне…» открылась в НГХМ

Александр Семёнович родился в 1926 году в Мариуполе (тогда в городе Жданов), детство и юность провел в Москве. С ранних лет он мечтал стать художником. В 1943 году со второго курса Московского художественного училища его призвали в армию. Стал мастером спорта СССР по радиоспорту, но мечту о живописи не оставил. Поступил в Горьковское художественное училище, которое с отличием окончил в 1978 году. С 1982 года являлся членом Союза художников РФ.