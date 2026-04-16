Экс-замглавы ХМАО пожаловался в суде на условия домашнего ареста

Бывший замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Шипилов, которого обвиняют в получении взятки, пожаловался судье на условия домашнего ареста. По словам экс-замглавы региона, такая мера пресечения сказывается на его здоровье, передает корреспондент Ura.ru.
«У нас 30 дней не было никаких судебных заседаний, и я находился в квартире под домашним арестом. Я не имею возможности выйти на улицу, сходить к врачу, я полностью лишен каких-либо прав или возможностей», — заявил Шипилов.
По словам подсудимого, нахождение под домашним арестом вредит его психическому здоровью и не позволяет видеться с семьей.
Шипилов отметил, что за 17 месяцев не пытался скрыться от следствия или повлиять на ход дела. Защита и сам Шипилов просили поменять домашний арест на запрет определенных действий, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал и продлил текущую меру пресечения до 1 июня.
Шипилова задержали в феврале 2025 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 290 Уголовного кодекса). По версии следствия, за 7,5 млн руб. бывший замглавы ХМАО способствовал переходу многоквартирных домов под контроль местной управляющей компании и обещал общее покровительство.
