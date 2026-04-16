В горбольнице № 2 села Абрау-Дюрсо после ремонта открыли дневной стационар

Дневной стационар открыли после ремонта в Городской больнице № 2 села Абрау-Дюрсо. Обеспечение доступности медицинской помощи является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Специалисты полностью заменили инженерные сети, обновили внутреннюю отделку, закупили новое оборудование и мебель. Параллельно в больнице продолжается ремонт круглосуточного стационара. После его завершения количество коек увеличат на 15, открыть обновленное отделение планируют летом.
«Медицинское учреждение села Абрау-Дюрсо на сегодняшний день располагает 15 койками и рассчитано на обслуживание порядка 40 пациентов в день. Здесь оказывают медицинскую помощь по профилям терапия, неврология и кардиология. Пациенты, получившие назначение врача, проходят рекомендованное лечение», — отмечает главный врач Городской больницы № 2 Ирина Медведева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.