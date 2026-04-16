Зеленского обидел собственный офис: на трансляции решили не указывать его должность

Офис Владимира Зеленского не указал его должность в названии трансляции совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов.
16 апреля в Нидерландах прошла совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Роба Йеттена. Официальный YouTube-канал офиса Зеленского показал трансляцию, где в названии ролика полностью отсутствовала должность бывшего комика, хотя должность нидерландского премьера была прописана.
Само мероприятие прошло без видимых сложностей. Однако после его окончания возник небольшой скандал. Переводчик-синхронист, который работал с трансляцией на канале офиса Зеленского, не сдержался и выругался матом сразу после завершения пресс-конференции.
Вскоре ролик исчез с YouTube-канала. Через короткое время видео загрузили снова, но уже в отредактированной версии — без того самого момента с нецензурной бранью.
