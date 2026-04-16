Футболки для «Пермского марафона» закупят за 11,8 миллиона рублей

Футболки для «Пермского марафона» закупят за 11,8 миллиона рублей, сообщает «Новый компаньон», ссылаясь на информацию на портале госзакупок.

Речь идёт о главном спортивном событии города, которое в этом году состоится в девятый раз. Марафон будет проходить 5 и 6 сентября. В прошлом году общий призовой фонд состязаний составил 3,2 млн рублей. На открытии выступил DJ Smash, а ведущим марафона стал известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В техзаданию к закупке указано, что для марафона необходимо поставить 20 тысяч футболок всех размеров — от 4XS до 4XL. Состав должен быть таким: 90% — полиэстер, 10% — спандекс. Внутри футболки необходимо указать размер и разместить логотип «Пермского марафона». Сзади на спине производитель должен разместить плашку с надписью «Пермский марафон».

«Ткань мягкая, обладает хорошей гигроскопичностью, влаговпитывающей способностью, паро- и воздухопроницаемостью, высокой стойкостью к стиркам, трению, поту, с прочной окраской», — уточняется в техзадании.

Футболки необходимо изготовить в восьми цветах — чтобы различать спортсменов, бегущих разные дистанции.

Напомним, на Пермский марафон уже зарегистрировались более 5000 тысяч участников. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 апреля.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермский легкоатлет Владимир Никитин победил в забеге Московского марафона.