«Можно сшить еще одного человека»: нижегородские врачи помогли избавиться пациентке от 4 кг лишней кожи

Уникальную операцию провели врачи центра пластической хирургии «ТОНУС ПРЕМИУМ». Это первая в регионе пластическая операция такого масштаба. Корреспондент сайта pravda-nn.ru встретилась с героиней проекта Татьяной и командой врачей.
В рамках благотворительного проекта «Новый год — новая Я» медики бесплатно удалили молодой женщине 4 кг лишней кожи, которая образовалась после чередования периодов набора веса и похудения. Миссия сети медицинских клиник «Тонус» — делать людей здоровыми, красивыми и счастливыми.
«Обычно все наши благотворительные акции направлены на оздоровление, но в преддверии Нового года просто захотелось подарить кому- то счастье! Так родился проект “Новый Год — новая Я”, где мы через красоту стараемся сделать человека счастливым, — рассказывает генеральный директор СМК “Тонус” Ольга Михалёва. — Команда поддержала эту идею, и все с удовольствием взялись за работу. В соцсетях был объявлен конкурс, где участницы честно рассказали свои жизненные истории. Заявок было очень много. История 39-летней Татьяны тронула своей искренностью и вместе с тем привлекла внимание сложной с медицинской точки зрения задачей. На теле молодой женщины были огромные избытки кожи, из которой, по словам врачей, “можно сшить еще одного человека”.
Всю жизнь Татьяна то набирала вес, то с помощью диеты и спорта скидывала его. Год назад у нижегородки внезапно умер муж, с которым она прожила 22 года, и начался период заедания, который чередовался с полным отказом от еды.
«Были безумно разные цифры веса, — говорит Татьяна. — Мой максимальный вес был 128 килограмм, минимальный — 58. Моя кожа словно сошла с ума: после похудения она больше не могла сокращаться. Ни тренировки, ни правильное питание не исправляли ситуацию. Поверить в себя помогла команда клиники, которая постоянно была со мной на связи и поддерживала меня».
Операцию было решено проводить в два этапа: сначала на нижней части тела, потом — на верхней.
«В хирургии есть негласное правило — что долго развивается, то и долго лечится, -говорит руководитель центра пластической хирургии “ТОНУС ПРЕМИУМ”, кандидат медицинских наук Николай Митрофанов. — В данном случае мы имеем большой жизненный период трансформации тела, который одномоментно не исправить».По словам пластического хирурга Юрия Грошева, в ходе первого этапа операции было наложено порядка 3 метров швов, удалено порядка 4 кг кожи вместе с подкожной жировой клетчаткой. Операция шла более 7 часов.
Второй этап операции по коррекции верхней части тела будет проводиться через 4−6 месяцев после реабилитации, чтобы полностью восстановилось кровоснабжение всех участков кожи.
«Реабилитация будет проходить порядка 1- 2 месяцев и позволит добиться уменьшения отёчности, восстановления чувствительности и качества кожи, — говорит завотделением реабилитации клиники, врач-терапевт Ольга Синицина. — У нас есть специальная аппаратура, которая позволяет добиться максимальных результатов».
