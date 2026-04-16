Российские авиакомпании сокращают внутренние рейсы из-за нехватки самолетов

Статистика показывает, что в прошлом году общий объем авиаперевозок в России сократился на 2,5 процента, составив 108,9 миллиона пассажиров. При этом внутренние линии продемонстрировали спад на 3,8 процента, тогда как международный сегмент, напротив, показал рост. В частности, число пассажиров на рейсах в страны дальнего зарубежья увеличилось на 8,5 процента.