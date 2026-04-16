Российские авиакомпании сокращают внутренние рейсы из-за нехватки самолетов

Отечественные авиаперевозчики вынуждены корректировать полетные программы из-за дефицита воздушных судов. Согласно аналитическим данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, компании отдают предпочтение международным направлениям, считая их более доходными на фоне сложной экономической ситуации.
Статистика показывает, что в прошлом году общий объем авиаперевозок в России сократился на 2,5 процента, составив 108,9 миллиона пассажиров. При этом внутренние линии продемонстрировали спад на 3,8 процента, тогда как международный сегмент, напротив, показал рост. В частности, число пассажиров на рейсах в страны дальнего зарубежья увеличилось на 8,5 процента.
Такая стратегия объясняется необходимостью сохранения финансовой стабильности бизнеса. Операционная прибыль авиакомпаний за девять месяцев 2025 года снизилась на 30,4 процента (до 51,2 миллиарда рублей). Опережающий рост операционных расходов по сравнению с доходами заставляет перевозчиков концентрировать ограниченный парк самолетов на наиболее рентабельных маршрутах, передает «Интерфакс».
Генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский летом 2025 года сообщал, что стоимость билетов на самолеты вырастет в пределах инфляции.