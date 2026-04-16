Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ливаном: сколько продлится режим прекращения огня

Трамп: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня на десять дней.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер рассказал о разговоре с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально объявят о прекращении огня на десять дней», — написал Трамп.

Также президент США добавил, что пригласит Ауна и Нетаньяху в Белый дом для проведения переговоров по урегулированию конфликта между двумя государствами.

Ранее KP.RU писал, что Трамп провёл телефонный разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном. В СМИ также появлялась информация о прекращении огня в Ливане.