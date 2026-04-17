В Семее наградили гвардейцев, предотвративших трагедию с ребенком

В городе Семей военнослужащие воинской части 5511 Национальной гвардии МВД Казахстана получили поощрения за проявленную бдительность и решительные действия при предотвращении опасной ситуации с малолетним ребенком. Инцидент произошел 8 апреля во время патрулирования по проспекту Ауэзова.
Военнослужащие заметили ребенка, который находился без присмотра взрослых у открытого окна на третьем этаже жилого дома. Оценив серьезность угрозы, патруль немедленно занял позиции под окнами и подготовился к экстренному реагированию в случае падения ребенка. До прибытия родителей и сотрудников полиции безопасность малыша обеспечивали силы войскового наряда. Благодаря быстрым и слаженным действиям удалось избежать возможной трагедии.
Ефрейтор Бексултан Темирбеков отметил, что они действовали быстро, потому что понимали — счет шёл на секунды. Для него большая честь и гордость получить такую оценку своей службы.
За проявленное мужество благодарственными письмами Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай награждены начальник войскового наряда ефрейтор Даулет Сейдалы, патрульный ефрейтор Бексултан Темирбеков, патрульный рядовой Али Сагымбаев. Кроме того, ефрейтор Даулет Сейдалы получил нагрудный знак «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін» от имени командующего региональным командованием «Шығыс». Ефрейтор Бексултан Темирбеков и рядовой Али Сагымбаев по решению командира части получили десятидневный краткосрочный отпуск и наручные часы.
Такие случаи показывают высокий уровень подготовки военнослужащих Национальной гвардии и их готовность действовать в экстренных ситуациях. Быстрая реакция и дисциплина помогают спасать жизни и обеспечивать безопасность граждан не только во время службы, но и в повседневных городских условиях.