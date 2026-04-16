Бывший вице-губернатор Вирджинии застрелил жену и покончил с собой

Бывший вице-губернатор Вирджинии Джастин Фэрфакс застрелил свою жену и покончил с собой, сообщает NBC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в городе Аннандейл, штат Вирджиния, на фоне семейного конфликта во время бракоразводного процесса Фэрфаксов. В полицию позвонили их дети-подростки. По данным правоохранительных органов, незадолго до происшествия Фэрфаксу были вручены документы, связанные с предстоящим судебным разбирательством, что, по версии следствия, могло стать поводом для конфликта.
Полиция также сообщила, что в январе в этот же дом уже выезжали сотрудники после заявления Фэрфакса о нападении со стороны супруги. После проверки видеозаписей этот инцидент подтвержден не был.
Джастину Фэрфаксу было 47 лет. Он занимал пост вице-губернатора Вирджинии с 2018 по 2022 год, став вторым афроамериканцем на этой должности со времен Реконструкции в США и считался, как отмечает The Guardian, «восходящей звездой» в политике штата.
В 2019 году его политическая карьера оказалась под давлением после обвинений двух женщин в сексуальном насилии. В 2021 году он участвовал в праймериз Демократической партии на выборах губернатора и занял четвертое место, набрав 3,54% голосов.
В ночь на 14 июня 2025 года в Миннесоте были убиты член палаты представителей штата Мелисса Хортман и ее муж Марк. Тогда же было совершено нападение на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену. Власти предъявили подозреваемому — 57-летнему Вэнсу Лютеру Болтеру — два обвинения в убийстве и два в покушении на убийство.
Во время нападений Болтер был одет в полицейскую форму и выдавал себя за сотрудника полиции. В его автомобиле нашли список примерно из 70 имен, включая законодателей-демократов, а также врачей, занимающихся абортами. Также были обнаружены листовки с призывами к протестам против президента США Дональда Трампа.
