Бывший вице-губернатор Вирджинии застрелил жену и покончил с собой

В ночь на 14 июня 2025 года в Миннесоте были убиты член палаты представителей штата Мелисса Хортман и ее муж Марк. Тогда же было совершено нападение на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену. Власти предъявили подозреваемому — 57-летнему Вэнсу Лютеру Болтеру — два обвинения в убийстве и два в покушении на убийство.