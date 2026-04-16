Голова болит во лбу, висках или затылке: врач рассказала, о чем это говорит

Головная боль почти всегда имеет причину. Одна из главных подсказок — это место, где она болит. Врач-невролог, заведующая отделением специализированной помощи КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Мария Бехер рассказала, как по расположению боли понять, что именно происходит в организме. Об этом пишет aif.ru.
«Важно понимать: сам мозг болеть не может — в его тканях нет болевых рецепторов. Головная боль может быть связана либо с сосудами, либо с мозговыми оболочками, нервами или мышцами. А место боли прямо указывает на то, какая из этих структур задета», — объяснила Бехер.
Если боль давящая и охватывает всю голову, как будто на нее надели тугой обруч, скорее всего, это головная боль напряжения. Она часто возникает после долгой работы за компьютером, стресса или неудобной позы.
Когда боль пульсирует в висках, особенно с одной стороны, и сопровождается тошнотой, боязнью света и звуков — это, как правило, мигрень. А если сильно болит затылок и боль отдает в шею, то чаще всего виноват шейный остеохондроз или проблемы с давлением.
Если же голова болит сразу во всех местах или боль очень резкая и необычная, лучше не заниматься самолечением и обязательно обратиться к врачу.
