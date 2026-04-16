Медведев предложил ввести систему предоставления жилья для ветеранов СВО

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В России должны быть введены инструменты наделения жильем ветеранов специальной военной операции, в том числе системы льгот и бесплатного предоставления недвижимости, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии.
В ходе заседания Медведев напомнил, что в 2008 он начал работу по созданию инструмента наделения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Эта задача была решена в течении нескольких лет. По словам Медведева, сейчас есть возможность решить эту задачу применительно к участникам спецоперации.
Медведев отметил, что нужно подумать, какие инструменты будут использоваться.
«Здесь точно должна быть система льготирования, бесплатного предоставления жилья или какой-то иной инструмент, который будет по силам участникам СВО», — сказал Медведев.