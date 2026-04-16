Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев предложил ввести систему предоставления жилья для ветеранов СВО

Медведев: в РФ должны появиться инструменты наделения жильем ветеранов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В России должны быть введены инструменты наделения жильем ветеранов специальной военной операции, в том числе системы льгот и бесплатного предоставления недвижимости, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии.

В ходе заседания Медведев напомнил, что в 2008 он начал работу по созданию инструмента наделения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Эта задача была решена в течении нескольких лет. По словам Медведева, сейчас есть возможность решить эту задачу применительно к участникам спецоперации.

Медведев отметил, что нужно подумать, какие инструменты будут использоваться.

«Здесь точно должна быть система льготирования, бесплатного предоставления жилья или какой-то иной инструмент, который будет по силам участникам СВО», — сказал Медведев.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше