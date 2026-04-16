Нижегородец-инвалид отсудил 1,3 млн рублей у бывшего работодателя

Решением суда от 15 апреля 2026 года требования истца были удовлетворены частично. Увольнение признано незаконным, программист восстановлен в техническом отделе. В его пользу с компании взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 1 277 649 рублей, а также 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.