Нижегородец-инвалид отсудил 1,3 млн рублей у бывшего работодателя

Нижегородский районный суд восстановил в должности программиста, который был вынужден уволиться из-за давления со стороны руководства. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Дистанционный сотрудник, имеющий инвалидность третьей группы, два года добросовестно исполнял обязанности, однако позже столкнулся с необоснованными требованиями объяснительных, блокировкой рабочих программ и принудительными командировками.
В ходе разбирательства суд установил, что истец написал заявление «по собственному желанию» вопреки своей воле, опасаясь увольнения по статье. Суд пришел к выводу, что действия работодателя носили принудительный характер. В самом заявлении работник прямо указал в качестве причины ухода создание руководством «невыносимых условий труда», а данная работа являлась для него основным источником дохода.
Решением суда от 15 апреля 2026 года требования истца были удовлетворены частично. Увольнение признано незаконным, программист восстановлен в техническом отделе. В его пользу с компании взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 1 277 649 рублей, а также 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.
