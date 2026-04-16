На Прикамье 19 апреля с востока обрушатся снегопады

Только пермяки успели пережить снегопады, как регион вновь ожидают очередные капризы переменчивой уральской погоды. В ночь на 19 апреля Прикамье ждет похолодание. Оно будет сопровождаться сильными осадками в центральных и восточных районах.
Пермский край окажется под влиянием арктического антициклона, по периферии которого начнет поступать холод с Карского моря. На востоке региона возможно формирование мощного снежного покрова.
Метеорологи портала «Опасные природные явления Пермского края» пока не знают, где будет пролегать фронтальная зона со снегопадами. Она может пройти как через Пермь, так и на 50−100 км севернее города. При этом, всего в 150 км южнее днем в воскресенье еще может быть до +15 градусов.
Вероятность сильного снега в Перми с формированием снежного покрова более 10 см можно оценить в 50−60%. В Горнозаводске может выпасть более 20 см снега за сутки.
«Общая продолжительность похолодания может составить 4−5 дней — с 19 по 23 апреля. Температура воздуха за этот период в среднем может быть ниже нормы на 3−5 градусов», — дополнили пермские метеорологи.