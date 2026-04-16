Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кожно-венерологический диспансер Крыма поступило новое оборудование

Оно предназначено для удаления новообразований.

Аппарат для бесконтактного хирургического удаления новообразований поступил в клинический кожно-венерологический диспансер Республики Крым при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в аппарате совета министров региона.

При помощи нового аппарата можно удалять подкожные, а также доброкачественные новообразования на лице и теле. Кроме того, оборудование предназначено для лечения контагиозного моллюска (вирусное заболевание кожи, которое проявляется в виде плотных узелков — папул), коррекции вросшего ногтя, удаления застарелых шрамов или рубцов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
