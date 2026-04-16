Психолог предупредила об опасности публичного «воспитания» детей в соседских чатах

Психолог Яворская: воспитание детей в чатах стало способом выплеснуть агрессию.

Источник: Комсомольская правда

В районных чатах стали все чаще обсуждать поведение детей во дворах и подъездах. Любые мелкие шалости становятся поводом для публичных разборов. Психолог Ольга Яворская рассказала, почему такая «воспитательная активность» соседей опасна. Об этом пишет mk.ru.

«Я считаю, что заниматься видеослежкой и публичной поркой детей просто неэтично. Если не нравится поведение ребенка, сделайте замечание. Или попробуйте узнать родителей и расскажите им в тактичной форме о возмутившем вас факте. Помните, что цель не устроить скандал, а помочь», — отметила эксперт.

По словам специалиста, многие конфликты начинаются с бытовых ситуаций — кто-то выложил видео с играющими детьми, кто-то резко прокомментировал поведение во дворе. В итоге обычные детские шалости превращаются в затяжные споры в чатах, где эмоции быстро выходят на первый план.

По словам специалиста, в таких случаях речь уже не идет о воспитании — скорее это способ выплеснуть раздражение и вступить в конфликт. Она отметила, что само по себе желание «выпустить пар» понятно, но дети в этой ситуации становятся совсем неудачным объектом для этого. В качестве альтернативы эксперт посоветовала выбирать для подобных эмоций менее чувствительные темы.

Ранее Минпросвещения РФ направило инструкцию, в которой объяснило, как учителям следует действовать при столкновении с агрессивным поведением школьников.