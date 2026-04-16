Папа Римский осудил использование религии для войн на фоне ссоры с Трампом

Папа Римский заявил, что мировые лидеры тратят огромные деньги на развязывание войн по всему миру.

Источник: Комсомольская правда

Папа Римский Лев XIV резко осудил мировых лидеров, которые тратят огромные деньги на войны и используют религиозные слова для их оправдания. По его мнению, небольшая группа тиранов фактически уничтожает планету. Его слова приводит агентство Reuters.

Понтифик сделал такое заявление во время выступления в Камеруне. Лев XIV подчеркнул, что поджигатели войны прекрасно понимают: разрушить что-то можно за секунды, а на восстановление часто не хватает всей жизни. В своей речи он не называл имя Дональда Трампа, однако их недавний конфликт прослеживается в риторике Папы.

Папа Римский отметил, что миллиарды долларов уходят на убийства и разрушения, в то время как не хватает средств на лечение людей, образование и возрождение разрушенного.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил, что шокирован позицией Джорджи Мелони. Итальянский премьер ответила на его критику в адрес папы Римского Льва XIV. Американский лидер ожидал от неё совсем другой реакции и резко раскритиковал её по нескольким внешнеполитическим вопросам.

До этого президент США публично критиковал понтифика. Трамп говорил, что ему не нужен такой глава Католической церкви, который выступает против его политики.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года.
