Папа Римский осудил использование религии для войн на фоне ссоры с Трампом

Папа Римский Лев XIV резко осудил мировых лидеров, которые тратят огромные деньги на войны и используют религиозные слова для их оправдания. По его мнению, небольшая группа тиранов фактически уничтожает планету. Его слова приводит агентство Reuters.
Понтифик сделал такое заявление во время выступления в Камеруне. Лев XIV подчеркнул, что поджигатели войны прекрасно понимают: разрушить что-то можно за секунды, а на восстановление часто не хватает всей жизни. В своей речи он не называл имя Дональда Трампа, однако их недавний конфликт прослеживается в риторике Папы.
Папа Римский отметил, что миллиарды долларов уходят на убийства и разрушения, в то время как не хватает средств на лечение людей, образование и возрождение разрушенного.
До этого президент США публично критиковал понтифика. Трамп говорил, что ему не нужен такой глава Католической церкви, который выступает против его политики.