Трамп пригласит президента Ливана и премьер-министра Израиля в Белый дом

«В дополнение к только что опубликованному заявлению я приглашу премьер-министра Израиля Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна в Белый дом», — заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, он хочет провести с представителями стран переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что встреча может стать первыми содержательными контактами между Израилем и Ливаном с 1983 года.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о договоренности между Израилем и Ливаном по прекращению огня на десять дней. По словам президента США, представители стран должны официально объявить об этом в ближайшее время.