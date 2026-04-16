Трамп пригласит президента Ливана и премьер-министра Израиля в Белый дом

Трамп заявил, что пригласит Ауна и Нетаньяху в Белый дом для переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента Ливана Джозефа Ауна и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Об этом американский лидер написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.

«В дополнение к только что опубликованному заявлению я приглашу премьер-министра Израиля Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна в Белый дом», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, он хочет провести с представителями стран переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что встреча может стать первыми содержательными контактами между Израилем и Ливаном с 1983 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о договоренности между Израилем и Ливаном по прекращению огня на десять дней. По словам президента США, представители стран должны официально объявить об этом в ближайшее время.