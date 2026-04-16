В МИД РФ прокомментировали нарушения ВСУ режима прекращения огня во время пасхального перемирия

Отказом прекращать огонь во время пасхального перемирия киевский режим не продемонстрировал воли к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге с журналистами.
«У Зеленского в очередной раз слова разошлись с делами. Ни о каком перемирии в Киеве не было и мысли», — заявила она.
По словам дипломата, ВСУ не собирались отвечать взаимностью на объявленный президентом России Владимиром Путиным режим тишины, который действовал 32 часа.
Как писал сайт KP.RU, боевики ВСУ неоднократно нарушили объявленное Путиным пасхальное перемирие. По данным Минобороны РФ, суммарно зафиксировано 6558 соответствующих случаев. В Кремле также прокомментировали нарушения ВСУ пасхального перемирия. Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, атак со стороны ВСУ было крайне много.