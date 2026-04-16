Мэрия Уфы представила на май обширную праздничную программу

Они будут посвящены сохранению исторической памяти, примеров героического прошлого народа и героев сегодняшних дней, отметили в мэрии.
Какой будет праздничная программа, выяснил «Башинформ».
20 апреля в парке «Патриот» Дворец культуры «Моторостроитель» проведёт культурно-патриотическую программу.
26 апреля в Уфу прибудет «Паровоз Победы». В концертной программе будет принимать участие Дом культуры «Ядкарь». Кроме того, в локациях железнодорожного вокзала пройдет выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества, а также мастер-классы по творческим направлениям.
С 26 апреля по 8 мая Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий совместно с Ассоциацией ветеранов СВО по РБ проведёт выездную фотовыставку проекта «Обычные люди. Семья Героя». Она откроется в Нефтекамске, Белорецке, Туймазах, Стерлитамаке, Октябрьском.
29 апреля и 7 мая Городской культурно-досуговый центр в сквере имени Ильича планирует проведение патриотических акций в которых горожане исполнят современные песни о Великой Отечественной войне и СВО.
Городской Дворец культуры проведет серию акций «Слово о войне», «Память поколений», «Эхо войны, росток Победы». В рамках акции будут посажены деревья в честь двух поколений защитников: героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
5 мая в Уфимской детской филармонии впервые пройдёт городской открытый конкурс стихов «Победа за нами!», а также в Парке имени Гафури состоится литературно-музыкальная композиция «Строки, опаленные войной».
6 мая Городской Дворец культуры организует концертную программу в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн.
9 мая в Арт-квадрате Театр юного зрителя представит литературно-музыкальную композицию «И все-таки мы победили!». В этот же день состоится спектакль по мотивам поэмы «Василий Тёркин».
26 мая Центр культуры и народного творчества проведет концертную программу для госпиталя участников Великой Отечественной войны и труда «Мы помним, мы гордимся!».
В музыкальных, художественных школах и детских школах искусств пройдут часы памяти, патриотические музыкальные конкурсы, концерты, выставки, мастер-классы, а также выездные мероприятия.
Так, 7 мая в сквере Первому учителю состоится флешмоб, где выступят учащиеся и преподаватели Детской школы искусств № 2 им. Ф. Камаева. В этот же день Детская музыкальная школа № 6 проведёт в сквере «Дубки» акцию «Поём двором», где будут исполнены песни Великой Победы.
8 мая в сквере «Тёплый берег» организует концертную программу и проведение акций Детская школа искусств «Атмосфера».
9 мая в Парке Победы пройдет выставка работ учащихся детской художественной школы № 1 им. А. Кузнецова.
В библиотеках Уфы в рамках празднования Дня Победы запланированы познавательные программы, исторические экскурсы, квизы, мастер-классы, встречи и многое другое. Также в эти дни проходит акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции #МЫВМЕСТЕ и встречи с участниками СВО.
Кроме мая, мероприятия пройдут и в апреле. Так, 24 апреля библиотеки Уфы приглашают присоединиться к Международной исторической акции «Диктант Победы», площадки будут работать на базе массовых и детских библиотек.
26 апреля массовые библиотеки на железнодорожном вокзале Уфы проведут акцию «Книги о Победе — в дорогу!».
В мае в библиотеках Уфы пройдёт Международная патриотическая акция по поддержке детского чтения «Читаем детям о Великой Отечественной войне».
Будут организованы выездные тематические мероприятия в больницах Уфы, социальном центре «Приют человека», центре социального обслуживания населения «Заботливые руки» и др.
Запланированы события в парках Победы, Кашкадан, Дёмский, Волна, саду имени С. Т. Аксакова, скверах Птицы, Памяти, аллее М. Куприяновой, площадке у Водонапорной башни.
Музеи города Уфы подготовили экскурсии, лектории по военной истории России, показы фильмов, тематические квизы и викторины, выставки.
24 апреля на базе Музея истории Уфы пройдёт «Диктант Победы». С 1 по 10 мая там же состоится экскурсия «Уфа — город трудовой доблести», викторина «По следам Победы». Также, музей примет участие в проекте другого музея — Победы под названием «Голоса Победы». С 1 по 10 мая в Музее геологии и полезных ископаемых пройдет экскурсия «Минералы Победы».
С 4 по 15 мая в башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых им. М. Х. Тухватшина Музей истории Башкирской организации ВОС проведет передвижную фотовыставку военно-ослепших фронтовиков «Мы этой памяти верны».
С 5 по 29 мая в Доме-музее Ленина пройдет выставка «Мы помним, мы гордимся».
6 мая состоится патриотическая акция «Катюша» — совместное исполнение песен «Катюша» и «День Победы» с участием членов общественных организаций и всех желающих.
Основные торжества запланированы на 9 мая 2026 года.
В День Победы в городе пройдут церемонии возложения цветов к памятникам защитникам Отечества. После окончания торжественного прохождения военнослужащих на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан с 13.00 до 22.00 ч. состоится концерт.
Для жителей и гостей столицы в районах состоятся концертные программы, которые начнутся с 14.00 часов в парках культуры и отдыха и продлятся до 20:00. В парке Кашкадан в 20:30 запланирован показ кинофильма на патриотическую тематику.
0+