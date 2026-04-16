Нижегородцы в декрете и самозанятые смогут рассчитывать на выплаты при болезни

Минздрав России обновил правила оформления больничных листов — одно из главных новшеств касается родителей в отпуске по уходу за ребенком и самозанятых. Новые правила будут действовать до 1 марта 2029 года. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь нижегородцы, находящиеся в декрете, смогут оформить больничный и получить пособие, если в этот период работают у другого работодателя. Это особенно актуально для тех, кто совмещает уход за малышом с подработкой.
Еще одно важное изменение — для самозанятых жителей региона. С 2026 года они могут добровольно подключиться к системе социального страхования и платить взносы. В случае болезни такие граждане получат право на оплачиваемый больничный.
Эксперимент для самозанятых продлится до конца 2028 года. Ожидается, что новые правила сделают систему социальной поддержки более гибкой и доступной для жителей Нижегородской области.