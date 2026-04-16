Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

Часть праха балерины Майи Плисецкой и ее супруга, композитора Родиона Щедрина был захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-служба Большого театра.
До этого, в ноябре 2025 года, прах супругов в соответствии с их совместным завещанием был развеян над Окой.
В опубликованном в 2015 году завещании Плисецкой и Щедрина говорилось, что их тела после смерти должны быть кремированы, а прах — соединен и развеян над Россией. Майя Плисецкая умерла 2 мая 2015 года на 90-м году жизни. Родион Щедрин скончался спустя десять лет в Мюнхене в возрасте 92 лет.
Щедрин и Плисецкая поженились в 1958 году, спустя три года после знакомства на вечере у Лили Брик. Композитор посвятил супруге ряд произведений, включая партитуру к балету «Конек-Горбунок». Они вместе работали над балетами «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и «Кармен-сюита».
Плисецкая была примой Большого театра, исполняла ведущие партии в балетах «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жар-птица», «Кармен-сюита». Щедрин — известный российский композитор, автор опер, балетов и симфоний, в том числе «Лолита» и «Боярыня Морозова», а также более 150 камерных и хоровых произведений. Он занимал пост председателя Союза композиторов РСФСР в 1973—1990 годах.
