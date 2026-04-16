Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

В опубликованном в 2015 году завещании Плисецкой и Щедрина говорилось, что их тела после смерти должны быть кремированы, а прах — соединен и развеян над Россией. Майя Плисецкая умерла 2 мая 2015 года на 90-м году жизни. Родион Щедрин скончался спустя десять лет в Мюнхене в возрасте 92 лет.