Переводчик-синхронист с украинского языка в четверг, 16 апреля, выругался матом после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена.
Сразу после завершения мероприятия, которое транслировалось на официальном YouTube-канале офиса Зеленского, переводчик заявил на украинском языке, что у него еще никогда не было подобных конференций. Коллега поддержала его фразой «Господи Иисусе» на английском языке.
23 октября 2025 года во время заседания Верховной рады Украины один из депутатов не сдержал эмоций и выругался по-русски, когда ему не предоставили слово.
10 мая 2024 года бывший советник экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс раскритиковал политику западных стран касательно антироссийских санкций, высказался нецензурной бранью о действиях руководства Украины и назвал президента страны Владимира Зеленского «тыковкой». По словам Каммингса, «украинское коррумпированное мафиозное государство по сути надуло их всех».