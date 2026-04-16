Сенатор предложил установить в Калининграде памятник Рюрику

Шендерюк-Жидков считает необходимым установить в Калининграде памятник Рюрику.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков рассказал РИА Новости, что считает необходимым установить в центре Калининграда памятник Рюрику, первому правителю Руси и основателю династии Рюриковичей.

«Сегодня в рамках Балтийского культурного форума в ходе обсуждения основ национального мировоззрения с (помощником президента России- ред.) Владимиром Ростиславовичем Мединским и (руководителем Национального центра исторической памяти при президенте России — ред.) Еленой Петровной Малышевой предложил установить в центре Калининграда памятник Рюрику — основателю Российского государства», — сказал сенатор.

Он отметил, что калининградская земля хранит следы русского присутствия, возникшие задолго до появления Тевтонского ордена.

«Можно спорить о том, бывал ли здесь сам Рюрик — это задача историков. Но абсолютно очевидно одно: задолго до Тевтонского ордена славяне активно общались и торговали с пруссами. История Руси и этих земель связана уже тысячелетие», — отметил Шендерюк-Жидков.

Сенатор добавил, что установка памятника Рюрику в Калининграде станет важным напоминанием «о великой и славной истории нашего Отечества».