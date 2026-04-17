«Дай миллиард долларов, и ты получишь трилогию»: Усик высказался об еще одном бое против Фьюри

Усик обратился к Фьюри во время интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. Александера спросили о возможной трилогии с Тайсоном Фьюри.
«Слушай, жадное пузо, дай мне миллиард долларов, и ты получишь трилогию», — заявил Усик.
Стоит отметить, что в мае 2024 года Усик победил Фьюри и впервые стал абсолютным чемпионом мира. В декабре того же года Усик во второй раз одержал победу над британцем. Оба поединка представитель Украины выиграл решением судей.
Ранее Усик сообщал, что до завершения карьеры планирует провести еще три поединка. В настоящий момент украинский боксер готовится к поединку с легендой кикбоксинга Рико Верхувеном.
