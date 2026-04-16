В селе Килинчи Астраханской области стартовал ремонт школы

Ремонт школы имени Героя России Азамата Тасимова стартовал в селе Килинчи Астраханской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Приволжского муниципального района.
Специалисты уже начали демонтажные работы. Они снимают старую штукатурку, убирают двери и напольные покрытия. В ходе ремонта рабочие полностью заменят кровлю, обновят фасад и входные группы. Они заменят инженерные коммуникации и выполнят внутреннюю отделку.
«Капитальный ремонт вдохнет новую жизнь в здание, которому более 60 лет. Создание современных и комфортных условий для обучения детей — это важный шаг для повышения качества образовательного процесса», — отметила глава Приволжского района Елена Сафронова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.