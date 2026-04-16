Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Килинчи Астраханской области стартовал ремонт школы

Рабочие полностью заменят кровлю, обновят фасад и входные группы.

Ремонт школы имени Героя России Азамата Тасимова стартовал в селе Килинчи Астраханской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Приволжского муниципального района.

Специалисты уже начали демонтажные работы. Они снимают старую штукатурку, убирают двери и напольные покрытия. В ходе ремонта рабочие полностью заменят кровлю, обновят фасад и входные группы. Они заменят инженерные коммуникации и выполнят внутреннюю отделку.

«Капитальный ремонт вдохнет новую жизнь в здание, которому более 60 лет. Создание современных и комфортных условий для обучения детей — это важный шаг для повышения качества образовательного процесса», — отметила глава Приволжского района Елена Сафронова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.