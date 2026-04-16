В Волгограде возвели фундамент новой школы на 1280 учеников

На 84% завершено возведение фундамента новой школы на 1 280 мест в микрорайоне «Родниковая Долина», сообщает администрация Волгограда.
Проектирование объекта было завершено в феврале текущего года, а к середине апреля подрядчик практически завершил обустройство монолитного железобетонного основания здания. Параллельно строители укладывают гидроизоляцию бетонных конструкций и армируют стены подвальных помещений. Кроме того, выполнена вертикальная планировка территории. На стройплощадке ежедневно работают 50 строителей и шесть машин спецтехники.
Планируется, что будущая школа будет адаптирована для школьников с ограниченными возможностями здоровья, а территория возле учреждения получит стадион, несколько спортплощадок и беговые дорожки.
