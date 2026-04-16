В России могут ввести лимит на внесение наличных в банкоматах: как это будет работать

Министерство финансов России согласовало введение лимита на пополнение банкоматов наличными для обычных граждан. Ограничение может заработать уже этой осенью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.
По словам чиновника, каждый банк будет устанавливать собственный лимит в размере 1 миллиона рублей. Общий лимит по всем банкам сразу вводить не планируют, потому что пока не удалось создать систему, которая отслеживала бы операции по всем кредитным организациям вместе.
Моисеев не стал уточнять, как именно будет работать этот лимит. Неясно, идёт речь об одной разовой операции или о сумме всех пополнений за месяц в одном банке.
При этом в марте объём наличных денег в стране резко вырос сразу на 300 миллиардов рублей. Это стало рекордным показателем за последние годы. В итоге общая сумма наличных достигла 19,5 триллиона рублей.